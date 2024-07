Famosos marcam presença em evento de lançamento de 'Deadpool & Wolverine'

Rio - A Marvel organizou um Fan Event para o lançamento de "Deadpool & Wolverine", no Rio, nesta segunda-feira (15). Com a presença de Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin e Shawn Levy, diversos outros famosos prestigiaram o evento, que aconteceu na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Rodrigo Lombardi, Taís Araújo, Lázaro Ramos, Lexa, Vitória Strada e Douglas Silva foram alguns dos famosos que marcaram presença no evento que deu uma palhinha do filme que chega aos cinemas brasileiros em 25 de julho.

No Rio, o elenco de "Deadpool & Wolverine" se aventurou no Maracanã ao lado de jogadores do Flamengo. No estádio, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Emma Corrin e Shawn Levy marcaram gols. Mais cedo, Ryan Reynolds posou para uma selfie na varanda do hotel