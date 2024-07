Maíra Cardi e Thiago Nigro - Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 18:42 | Atualizado 15/07/2024 18:43

Rio - Maíra Cardi refletiu nesta segunda-feira (15) no Stories do Instagram, sobre a forma como ela e o marido, Thiago Nigro, organizam as finanças. A influenciadora explicou que foi impedida de almoçar ovo mexido em um restaurante, mesmo sendo casada com o "Primo Rico".

"Não é porque sou casada com um milionário, com o Primo Rico, que posso fazer, gastar e comprar o que eu quiser. Quando eu não era casada com ele, fazia muito mais extravagâncias. O bichinho é bom de economizar", disse Maíra."Tô almoçando no escritório e tem um lugar que tem um ovo ruim, seco e esturricado. Falei 'amor, não tem como comer ovo lá, não tem outro [restaurante]?'. Ele falou 'tem, mas não dá pra ir, é muito caro'", continuou Maíra. "Adoraria pedir pra comprar uma Chanel, uma joia da Tiffany porque acho que mereço, mas eu só queria o ovo", comparou."Não tem nada a ver com o dinheiro ser dele porque tudo que é meu é dele, tudo junto. Eu trabalho, eu faço milhões, mas não é sobre isso. O valor que ele dá no dinheiro é diferente. Isso não é uma crítica, é um elogio. É um cara milionário que podia estar cagando pra esses detalhes, se o ovo é, sei lá, cinco, dez reais mais caro, mas ele liga", acrescentou."Ele não liga se eu quero fazer caridade, se quero doar milhões como acabou de acontecer com as mulheres voluntárias [das enchentes no Rio Grande do Sul], mas, se quero comprar um ovo e ele acha que é roubo, não compro", contou."Não é sobre o dinheiro em si, é sobre o valor descabido das coisas. Só sei que não tenho meu ovo", finalizou a influenciadora, que se casou com Thiago em comunhão total de bens no final de 2023.