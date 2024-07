Rafa Kalimann relembra fase difícil - Reprodução

Publicado 15/07/2024 16:59

Rio - Rafa Kalimann utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para relembrar uma fase difícil que viveu. Em seu Instagram, a influenciadora e atriz desabafou sobre o momento conturbado e revelou o que a ajudou durante o processo.

"Sinto vontade compartilhar meus últimos dias e isso já é um enorme sinal para mim. Tem sido mais suave e muito mais leve, estou orgulhosa de mim e dessa paz de espírito que vem me transbordando fazendo com que meus amigos e os que me cercam percebam que estou voltando, estou aqui. Minha mutação vem sendo grande e nem todos os dias fáceis. Mas ela está acontecendo no seu fluxo, no seu tempo, da forma que é necessária pra mim", afirmou.

Rafa, então, pontua o que tem a ajudado. "Trabalhar, estar apaixonada, comer coisas gostosas, ver meus amigos, gravar um programa especial a ponto de me arrancar lágrimas com mulheres que admiro, até a saudade da minha família.. assim vou me movimentando, sendo da minha maneira, a que gosto de ser e me reconhecendo (ufaa!) depois de um longo processo onde a luz tava distante do meu campo de visão. O sorriso tá aqui, e ele vem lá do fundinho da alma. Graças a Deus", disse.

Nos comentários da publicação, a artista recebeu o apoio dos seguidores. Allan Souza Lima, namorado de Rafa, reagiu a publicação com emojis de coração. "Meu amor, que bom ler isso! Torço todos os dias para que você tenha sempre motivos pra sorrir", ressaltou uma fã. "Que belas palavras! E que bom saber que você está bem e feliz. Te amo", contou outra.

