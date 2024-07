Fafá de Belém faz show em cadeira de rodas - Reprodução / Instagram

Fafá de Belém faz show em cadeira de rodasReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 15:29

Rio - Fafá de Belém, de 67 anos, foi uma das atrações do Festival de Música Brasileira, que aconteceu em Portugal, no último domingo (14). A cantora se apresentou em uma cadeira de rodas após sofrer um acidente doméstico. Nas redes sociais, ela postou um trecho da sua apresentação e agradeceu aos fãs.

fotogaleria

"Bom dia, alegria! Obrigada, Portugal! Obrigada a todos que estiveram presentes no nosso concerto! Foi lindoooo!", escreveu a cantora.

No dia 26 de junho, Fafá foi parar no hospital e teve que ficar de repouso, pois teve uma lesão no joelho ao tropeçar em um tapete de sua casa. Na época, a cantora precisou cancelar alguns shows.

"Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos. Vocês sabem que eu sou distraída (risos) e desse 'tropicão', tive uma lesão no joelho", contou ela, na ocasião.



Confira: