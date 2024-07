Bianca celebra 3 anos do filho Cris com festão - Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 19:56

Rio - Bianca Andrade fez uma festona em sua casa para o filho, Cris, fruto da relação com Fred Bruno, que está completando 3 anos, nesta segunda-feira (15). No Stories do Instagram, a influenciadora mostrou os detalhes do evento para seus seguidores. Para a ocasião, Bianca apareceu vestida de Olaf, personagem do filme Frozen, enquanto seu filho apareceu fantasiado de Saci.