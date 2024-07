Claudia Raia posta cliques de festa junina da família - Reprodução

Publicado 15/07/2024 19:01

Rio - Claudia Raia compartilhou, nesta segunda-feira (15), uma série de fotos ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, do filho do casal, Luca, além de Sophia e Enzo, frutos de seu antigo relacionamento com Edson Celulari, na festa junina da família. Em seu Instagram, a atriz deu detalhes sobre o "Arraiá Dos Raia" e encantou os seguidores com os registros.

fotogaleria

"Arraiá dos Raia foi uma delícia! Obrigada pela presença de todos, foi incrível", escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Claudia, Jarbas, Luca, Sophia e Enzo, posaram com roupas à caráter, com direito a chapéu e botas.

Nos comentários, a família recebeu diversos elogios. "Lindos", disse Tatá Estaniecki. "Como não amar essa família?", questionou uma internauta. "A Claudia Raia é maravilhosa demais, não envelhece nunca", afirmou uma pessoa. "Amei. Coisa mais linda esse caipirinha, e você arrasou no look", ressaltou uma fã.

