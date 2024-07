Thomaz Costa revela que decidiu se reaproximar da religião - Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 16:59

Rio - Thomaz Costa decidiu largar de vez a criação de conteúdo adulto e se dedicar à religião. Neste domingo (14), o ex-ator mirim compartilhou um vídeo em que desabafa sobre a nova fase da vida. A publicação, no entanto, acabou dividindo opiniões entre os internautas.

No Instagram, Thomaz publicou um vídeo com registros de momentos dentro e fora da igreja. Na legenda, ele falou sobre paz e escolhas. "O escolhido não tem escolha… eu por muitas vezes me afastei… tentei viver na força do meu próprio braço, tentei ser feliz por conta própria, mas é uma felicidade passageira, superficial", iniciou ele.

Em seguida, citou uma passagem bíblica: "Quando Jesus diz assim: 'Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não como o mundo vos dá'. Ele está nos dizendo uma coisa: existem 2 tipos de paz… a de Deus é a do mundo. E eu já experimentei a paz do mundo, mas essa paz passa, essa paz é superficial, e não preenche verdadeiramente. Agora, a paz de Deus... ela excede todo o entendimento", continuou.

Na publicação, ele já se defendeu de possíveis acusações sobre seu passado: "Mas é o seu passado, Thomaz? Bom, se quiser falar de passado, vamos falar do passado de Paulo… sobre o passado de Salomão, sobre Davi, sobre o filho pródigo… Deus nos mostra na bíblia que o seu começo nunca determinará o seu fim!", finalizou ele.

Nos comentários, os internautas ficaram com a opinião dividida sobre a decisão de Thomaz. Enquanto alguns ficaram felizes com a mudança, outros criticaram e até fizeram piadas. "O filho pródigo à casa torna. O amor de Deus é tão tremendo que ele deixa as 99 só pra te buscar", escreveu um perfil. "De novo? Bota casaco tira casaco", brincou outro. "Ele nunca desiste de nós! Parabéns irmão", disse um terceiro. "Qual temporada essa série está ? Já me perdi", falou mais um.