Isabeli Fontana - Repro dução do Instagram/ Marcio Amaral

Publicado 15/07/2024 14:33

Rio - Isabeli Fontana postou no Instagram, nesta segunda-feira (15), uma foto em que aparece de topless e exibiu as curvas perfeitas. Na imagem, a modelo, que curte uns dias de descanso em Miami, aparece apenas com a parque debaixo do biquíni deixando o mar. Na foto, ela escondeu os seios com 'estrelinhas'.

"Clima em Miami", escreveu ela na legenda, em inglês. Amigos e fãs encheram a mulher do cantor Di Ferrero de elogios. "Cacilds", comentou Carolina Dieckmann. "A Disney perdendo essa sereia", disse um admirador de Isabeli. "Um corpo é um corpo, né, mores", afirmou outro. "Perfeita demais", opinou uma terceira pessoa.