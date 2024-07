Adriana Sant’Anna posa de biquíni em viagem - Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 21:12 | Atualizado 15/07/2024 21:20

Rio - Adriana Sant'Anna, de 33 anos, que é evangélica, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (15), fotos de biquíni. Ela aparece em mais de um registro com a filha Linda, 6, enquanto praticava stand up paddle, um esporte aquático. A ex-BBB viajou com a família para as Ilhas Turcas e Caicos.

"Obrigada, Jesus, pela vida, pela minha família, pelo desfrute, pelo mar... por tudo!", celebrou a influenciadora no Instagram.

Antes mesmo da repercussão, Adriana disse "aos religiosos", de forma irônica, na legenda: "Estou desviada, acredita? Por isso, estou postando foto de biquíni no Instagram, exibindo corpo e mostrando corpo. Desviei. Me perdoa por isso. Sou zero exemplo pra vocês. Nem ovelha sou mais. Suja e pecadora".

Como ela possivelmente esperava, houve reação nos comentários: "É escândalo, sim. Na Bíblia, diz que nosso corpo é morada para o Espírito Santo. Nosso corpo tem que ser mostrado apenas para nosso MARIDO". "Tudo é permitido mas nem tudo convém, tudo é permitido mas nem tudo justifica", comentou outra seguidora.

Apesar das mensagens negativas, também tiveram muitos elogios. "Só quero um corpo e um mar desses, só isso", disse uma internauta. Já outra, exaltou: "Lugar maravilhoso! Corpo lindo, família linda!". E uma terceira enfatizou: "Que delícia de férias em família. Momentos essenciais".