Rio - Marco Luque já conquistou os brasileiros com o seu humor característico e, agora, promete divertir o público nos palcos internacionais. Após o sucesso no Brasil, o ator de 50 anos, conhecido pelo trabalho na comédia e no programa "CQC", da Band, desembarca nos Estados Unidos com a peça "Dilatados". Em entrevista ao DIA, Luque compartilha detalhes sobre o show, a construção e desafios dos personagens, atualiza sobre os planos para o amor e a felicidade de ter a família envolvida na carreira.

"Dilatados" é um espetáculo que une o humor com personagens característicos de Marco com questões sociais, segundo ele. "Trago o Jackson Faive para falar sobre os desafios de motoboys nas metrópoles e o Mustafary, o amante da natureza, para falar dos seres humanos e da vida de paz e amor preservando a natureza de forma leve. Tudo com o tom de entretenimento e humor, sempre fazendo o público rir. Mas gosto que saiam com algum gostinho de questionamento".



O comediante, que já levou outras peças para fora do país, diz que sempre foi muito bem recebido fora do Brasil, especialmente pelos conterrâneos. "Vejo que estão sentindo falta desse contato com o humor brasileiro e de estarem juntos em um lugar que todos entendam o que é estar longe de casa, como se fosse um pedacinho do Brasil para eles. Todos falando português, rindo das mesmas coisas… Isso me faz muito feliz. Sempre é uma experiência única, fico animado por cada cidade nova que levo o 'Dilatados'", expressa.



Carreira



Marco Luque tem história na arte, mas foi levando o seu humor à bancada do programa "CQC", exibido na Band entre 2008 e 2015, que entrou nas casas dos brasileiros. Para o artista, o trabalho trouxe muitos frutos para sua carreira: "'CQC' foi uma fase maravilhosa, além de me ensinar muito profissionalmente, encontrei amigos para a vida como o [Felipe] Andreoli, que sou até padrinho de casamento. Mas também aprendi muito do ao vivo, do improviso".



O improviso, aliás, é destacado pelo humorista quando se trata das criações mais marcantes da sua profissão: Mustafary e Jackson Five. Ele conta que sempre gostou de criar papeis com personalidades diferentes e lembra que isso era requisitado em alguns trabalhos, como o "Terça Insana", projeto de humor dirigido pela atriz e comediante Grace Gianoukas.



"Eu fui percebendo quais o público mais se identificava. Fui aprimorando e melhorando cada vez mais, e continuo sempre introduzindo coisas novas para cada um", pontua Luque, destacando que com a criatividade, vieram os desafios: "O maior deles foi, com certeza, o que trouxe de fazer reflexões sociais com meus personagens, sem perder a essência da comédia e ainda sim deixar alguma mensagem".