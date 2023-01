Marco Luque e Jéssica Correia - Reprodução do Instagram

Publicado 14/01/2023 21:09

Fofos! Marco Luque pediu a namorada, Jéssica Correia, em casamento neste fim de semana durante viagem à Fernando de Noronha. Os dois estão juntos há cerca de dois anos e decidiram dar um novo passo na relação. Com lindas fotos compartilhadas no Instagram, os dois dividiram um pouco do momentos com fãs.

Nas fotos, Marco e Jéssica aparecem felizes mostrando as alianças. Tudo isso num cenário paradisíaco das praias do arquipélago. "Estamos muito felizes em darmos mais um passo nessa história linda que estamos construindo juntos. Agora para a vida toda", declarou o humorista na ocasião.



E tudo aconteceu como manda o figurino. Conforme as imagens, Luque se ajoelhou para o momento que foi devidamente registrado. Vem casório por aí! "Bora andar junto, lado a lado, costas com costas, frente a frente. Bora dar risada até doer. Bora se amar até dormir. Bagunçar pra se organizar. Permitir. Respeitar. Enxergar. Amar ver o outro voar, aplaudir. Te amo meu amô", escreveu ele no Instagram.