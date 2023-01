Giovanna Lancellotti e Gabriel David - Reprosução do Instagram

Giovanna Lancellotti e Gabriel DavidReprosução do Instagram

Publicado 14/01/2023 16:45

Giovanna Lancellotti e Gabriel David estão em clima de romance! Juntos desde 2021, o casal está curtindo férias em Fernando de Noronha e vem compartilhando registros da viagem nas redes sociais. Tanto que, neste sábado (14), a atriz mostrou fotos fofíssimas dos dois juntinhos durante um passeio de barco.

fotogaleria

Nos cliques, Giovanna e Gabriel posaram abraçadinhos e trocando beijos diante do pôr-do-sol no cenário paradisíaco do arquipélago. "Simples assim. Te amo", se declarou a atriz na legenda. Para o passeio turístico, a musa escolheu um vestido longo com estampa animal print e chapéu marrom.

Giovanna e Gabriel desembarcaram em Noronha em 2 de janeiro logo após passarem a virada do ano em Maracaípe, no Pernambuco. Por lá, os dois já mostraram fotos e vídeos de passeios de mergulho, além de, claro, muitos registros pelas praias da localidade queridinhas dos famosos.

Em outros cliques a atriz ainda posou belíssima usando um biquíni dourado e um grande chapéu para se proteger do sol. Por entre os cliques a estrela ainda deixou suas curvas esculturais em evidência, ganhando muitos comentários com elogios de seus fãs e seguidores do Instagram.