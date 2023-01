Xô calor! Erika Schneider curte dia ensolarado na praia da Barra

Rio - Erika Schneider vestiu um biquíni colorido para se refrescar, neste sábado, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A influenciadora de 31 anos deu um belo mergulho e ainda exibiu a boa forma física enquanto renovava o bronzeado. Durante o passeio, a ex-bailarina do Faustão também fez questão de posar sorridente para o fotógrafo no local.

