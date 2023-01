Anitta - Reprodução do Instagram

AnittaReprodução do Instagram

Publicado 14/01/2023 18:46

Anitta segue a todo vapor com os preparativos para o Carnaval 2023. Tanto que, neste sábado (14), ela irá realizar o terceiro show do "Ensaios da Anitta". Desta vez, a turnê temática chega à em Jurerê, em Santa Catarina. Homenageando mulheres icônicas por entre as apresentações, a Poderosa optou por um lookinho inspirado em Valentina Tereshkiva, a astronauta russa conhecida como a primeira mulher a ir ao espaço.



fotogaleria

Com um figurino futurista, todo trabalhado em tons prata, a estrela falou um pouco sobre os motivos que a fizeram escolher Valentina, que era operária e paraquedista e, em 1962. Vale destacar que, até hoje, ela é a única astronauta do gênero feminino a viajar sozinha ao espaço.



"O nome dela é Valentina Tereshkova a primeira mulher a ir pro espaço. Pronta pro @ensaiosdaanitta em Florianópolis", escreveu a "Girl From Rio" na legenda. A make também chamou atenção. A Poderosa surge em tons cintilantes, além de acessórios estilosos também em tons prata. "Escolhi fazer esses shows porque eu adoro, me divirto bastante fazendo shows de fim de ano e Carnaval", disse.

Depois de colecionar tantas vitórias, Anitta é simples ao comentar seus planos para o novo ano, apesar de revelar que estará envolvida em novos projetos como atriz. "Já tenho três férias marcadas, quero descansar, curtir. Já tenho alguns trabalhos de atuação que já fechei e vou fazer, mas nada comparado a essa loucura de show, de estar em uma cidade diferente a cada dia, quatro horas de show, isso é realmente demais. Acho que esse ano vai ser mais tranquilo", garante.