Cartaz de divulgação da peça ’Sidarta’Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 22:15 | Atualizado 15/07/2024 22:18

Rio - Camila Pitanga, de 47 anos, reagiu a uma foto de Igor Angelkorte, 36, com quem namorou entre 2015 e 2017, em que o ator faz um nu artístico. Ele postou a imagem de divulgação do espetáculo "Sidarta" em suas redes sociais, na última quarta-feira (10). A atriz comentou: "Ahhh, meu amor! Voa, voa, voa".

"Aaah, amorzão! Quero muito tu aqui! Quando vens?", respondeu o artista à ex.

A peça, na qual Igor atua solo, está em exibição entre 12 de julho e 11 de agosto com sessões às sextas, sábados e domingos, às 19h, na Sede das Cias dos Atores, no bairro da Lapa.

Ele contou, animado, no Instagram: "Amores, estreio Sidarta depois de sete anos longe dos palcos cariocas. Novo trampo meu, primeiro monólogo da vida, criação a partir do livro que amo do Hermann Hesse. A peça ainda não tem patrocínio, nem edital".