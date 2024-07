A apresentação de Shakira durou cerca de sete minutos - Reprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 14:22

A cantora Shakira se apresentou no intervalo da final da Copa América entre Argentina e Colômbia neste domingo (14), no Hard Rock Stadium, na Flórida, Estados Unidos. O show teve duração de sete minutos, mas isso rendeu um cachê considerável para a artista internacional, de acordo com o jornalista uruguaio Juan Etchegoyen.

Em seu programa "Mitre Live", ele afirmou ter uma informação do valor recebido pela colombiana. "O dinheiro que a Conmebol (confederação sul-americana de futebol) investe neste evento é brutal. Obviamente sabemos o que o futebol gera e acaba sendo um retorno sobre o que é faturado, mas nunca deixa de me surpreender", disse.

"Me deram um número e vou te contar. Isso seria o que Shakira cobraria por cantar na final da Copa América: U$S 2 milhões (cerca de R$ 10,8 milhões)", concluiu.

Shakira animou os mais de 60 mil torcedores presentes com "Hips Don’t Lie", "Te Felicito", "TQG" e "Punteria", grandes sucessos da carreira da artista.

Invasão

A final entre Argentina e Colômbia foi atrasada em cerca de uma hora e 20 minutos por causa de uma tentativa de invasão de torcedores ao Hard Rock Stadium , momentos antes do início do jogo. Os portões foram fechados por precaução e a partida teve início às 22h15.

O jogo