Argentina se isolou como a maior campeã da Copa América com 16 títulos - AFP

Argentina se isolou como a maior campeã da Copa América com 16 títulosAFP

Publicado 15/07/2024 09:00 | Atualizado 15/07/2024 09:06

A Argentina se isolou como a maior campeã da Copa América. Com a Rio -. Com a vitória sobre a Colômbia por 1 a 0 , na madrugada desta segunda-feira (15), em Miami, nos Estados Unidos, a Albiceleste chegou a 16 títulos e ultrapassou o Uruguai, além de aumentar a vantagem sobre o Brasil.

Foi o segundo título consecutivo da Argentina na Copa América, que também conquistou a edição de 2021 no Brasil. Algo que não acontecia há 31 anos. Entre os países sul-americanos filiados à Conmebol, apenas Equador e Venezuela nunca conquistaram o título da competição.

Maiores campeões da Copa América:

1º - Argentina: 16 títulos

2º - Uruguai: 15 títulos

3º - Brasil: 9 títulos

4º - Chile, Paraguai e Peru: 2 títulos

5º - Colômbia e Bolívia: 1 título

Finalíssima 2025

Com o título, a Argentina garantiu a vaga na Finalíssima de 2025 e vai defender o título contra a Espanha, atual campeã da Eurocopa. A seleção espanhola derrotou a Inglaterra na decisão europeia por 2 a 1 , neste domingo (14), e se tornou tetracampeã.

Ainda não há data e local definidos para a decisão entre os campeões continentais. Em 2022, a Argentina venceu a Itália, à época atual campeã da Eurocopa, por 3 a 0, e conquistou o título da Finalíssima. Em seguida, a Albiceleste também conquistou a Copa do Mundo, do mesmo ano, no Catar.

A Copa América de 2024 é o quarto título consecutivo da Argentina. A sequência começou com a conquista da mesma competição em 2019, após vencer o Brasil por 1 a 0, no Maracanã. No caminho, venceu a Finalíssima e a Copa do Mundo de 2022.