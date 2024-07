Bellingham se recusou a acompanhar a cerimônia da Espanha e sentou no banco de reservas - AFP

Bellingham se recusou a acompanhar a cerimônia da Espanha e sentou no banco de reservasAFP

Publicado 14/07/2024 20:30 | Atualizado 14/07/2024 20:33

Rio - Jude Bellingham não escondeu a tristeza com a derrota da Inglaterra na final da Eurocopa de 2024 . Após receber a medalha de prata, o camisa 10 inglês caminhou irritado para o banco de reservas, chutou uma caixa térmica e sentou no banco de reservas, mas foi obrigado a voltar para o campo e acompanhar a cerimônia de campeão.

O protocolo determina que as seleções finalistas devem ficar em campo durante a cerimônia de premiação. Bellingham retornou para o campo, mas permaneceu cabisbaixo e, às vezes, de costas. O jogador do Real Madrid não escondeu a frustração com a derrota desde o apito final, sendo consolado pelo técnico Gareth Southgate e pelo espanhol Joselu, ex-companheiro de equipe.

¡Ojo a esto!



Bellingham se fue al banquillo para no estar viendo la ceremonia de campeón… ¡y le obligan a estar! #EURO2024 pic.twitter.com/UrZX20Y9s0 — MARCA (@marca) July 14, 2024

Bellingham terminou a Eurocopa de 2024 com dois gols e uma assistência. O passe para gol aconteceu justamente na final. O jogador inglês é o principal concorrente de Vini Jr na disputa pela Bola de Ouro e a premiação de melhor do mundo da Fifa. A Euro poderia mudar a história da premiação, mas o camisa 10 teve um desempenho considerado abaixo da expectativa.