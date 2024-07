Gabriel Veron é um dos destaques do Cruzeiro no Brasileirão - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 14/07/2024 18:33

Belo Horizonte - Um dos destaques do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o atacante Gabriel Veron se envolveu em um acidente na tarde deste domingo (14), no condomínio onde mora em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações preliminares, ele estava em alta velocidade e se chocou uma placa de sinalização.

De acordo com os moradores do condomínio, logo após a batida, Veron abandonou seu veículo de luxo, da marca Mercedes-Benz, e seguiu para sua casa, onde estaria trancado. A Polícia Militar está no local para tender a ocorrência e tenta localizar o jogador para realizar o teste do bafômetro.

Em conversa com a "Itatiaia", um dos moradores do condomínio reclamou do comportamento de Gabriel. Segundo ele, o atacante do Cruzeiro estaria “causando muito transtorno” para os vizinhos.

Gabriel Veron estava de folga após a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado (14), quando marcou um dos gols do time mineiro. Ainda não há informações se o jogador teve algum tipo de ferimento com a batida.