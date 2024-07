Evaristo de Macedo é ídolo do Flamengo e do Bahia - Divulgação: Felipe Oliveira/ECBahia

Publicado 14/07/2024 12:38

fraturou o fêmur e o quadril ao levar um tombo em casa na última sexta (12), foi considerada um sucesso. A previsão é que o ídolo do Flamengo receba alta do Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, onde está internado, até a próxima quarta-feira (17). Rio - A cirurgia do ex-jogador Evaristo de Macedo, de 91 anos, queA previsão é que o ídolo do Flamengo receba alta do Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, onde está internado, até a próxima quarta-feira (17).

Evaristo foi submetido à cirurgia na manhã deste domingo (14). O procedimento durou aproximadamente três horas e foi feito pelo cirurgião Marco Aurélio Sousa, que trabalha com o ex-médico do Flamengo e da seleção brasileira José Luiz Runco. O neto do ex-jogador, Luiz Augusto Macedo, que é cardiologista, acompanha tudo de perto.

"Em nome de nosso pai, comunicamos aos amigos que a cirurgia de reparação da fratura do fêmur e quadril terminou. Sucesso! Preocupava muito pela idade dele. Mas o velho é forte. Agora é se recuperar! Muito obrigado pelo carinho! Abraço", escreveu a família de Evaristo nas redes sociais.

Evaristo de Macedo é uma lenda viva do futebol brasileiro. Revelado pelo Madureira, ele se transferiu para o Flamengo sendo tricampeão carioca em 1953, 1954 e 1955. No total, entrou em campo em 103 gols em 182 jogos com a camisa rubro-negra.

Evaristo ainda se tornou ídolo do Barcelona e do Real Madrid nos anos de 1950 e 1960. Ele conquistou cinco títulos do Campeonato Espanhol pelos rivais. Como treinador, o ídolo do Flamengo trabalhou no próprio Rubro-Negro, no Fluminense, no Corinthians, no Cruzeiro, no Grêmio, entre outros clubes importantes.