Evaristo de Macedo sofreu queda em sua residênciaReprodução / Twitter

Publicado 13/07/2024 12:51

Rio - Ídolo do Flamengo, Evaristo de Macedo, de 91 anos, está internado após fraturar o fêmur, depois de sofrer um tombo na noite da última sexta-feira em sua casa. Ele deverá passar por uma operação. O relato foi feito pelo próprio ex-jogador e ex-técnico em suas redes sociais.

"Ontem à noite, tombo bobo em casa e a fratura no fêmur com o quadril. Dor insuportável! Aguardando parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em cirurgia. Muito cuidado com seus idosos em casa. Chinelos e tapetes são um perigo para nós. Abraços", publico em seu perfil oficial no Twitter.



Evaristo de Macedo é uma lenda viva do futebol brasileiro. Revelado pelo Madureira, ele se transferiu para o Flamengo sendo tricampeão carioca em 1953, 1954 e 1955. No total, ele entrou em campo em 103 gols em 182 jogos com a camisa rubro-negra.



Evaristo ainda se tornou ídolo do Barcelona e do Real Madrid nos anos de 1950 e 1960. Ele conquistou cinco títulos do Campeonato Espanhol pelos rivais. Como treinador, o ídolo do Flamengo trabalhou no próprio Rubro-Negro, no Fluminense, no Corinthians, no Cruzeiro, no Grêmio, entre outros clubes importantes.