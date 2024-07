Mbappé e Endrick são reforços do Real Madrid - Reprodução / Real Madrid

Publicado 13/07/2024 11:50

Rio - Perto de fazer parte do elenco do Real Madrid, Endrick, de 17 anos, abordou a sensação de estar ao lado de uma grande estrela do futebol mundial, Kylian Mbappé, de 25 anos, que também foi contratado pelo clube espanhol. O brasileiro mostrou sua admiração ao campeão mundial pela seleção francesa.

"Mbappé nunca sai do meu time na FIFA. É o melhor do jogo. Quem não ficaria feliz em tê-lo em seu time?", afirmou Endrick em entrevista ao jornal francês "L'Equipe".



Reforço do Real Madrid para a próxima temporada, o atacante Endrick, de 17 anos, conversou com Carlo Ancelotti e ouviu do treinador que será aproveitado pelo clube espanhol na equipe principal. O brasileiro é visto pelo planejamento do atual campeão europeu como opção no banco para Kylian Mbappé.



Com isso, Endrick irá passar por uma situação diferente da vivida por Vini Jr e Rodrygo, estrelas do elenco, mas que quando foram contratados com a mesma idade do atacante revelado pelo Palmeiras, passaram pela equipe B do Real Madrid primeiramente antes de serem aproveitados na equipe principal.



O entendimento do Real Madrid é de Endrick está em uma situação melhor que a dos outros brasileiros, quando chegaram ao clube espanhol. Vini e Rodrygo ainda não faziam parte da Seleção, e também não tiveram uma contribuição tão importante em uma equipe profissional, como o atacante teve na conquista do Brasileiro de 2023 pelo Palmeiras.