Lamine Yamal em treino pela seleção espanhola - AFP

Lamine Yamal em treino pela seleção espanholaAFP

Publicado 13/07/2024 09:19 | Atualizado 13/07/2024 09:27

Rio - Destaque da seleção espanhola, Lamine Yamal, de 17 anos, falou sobre a comparação que recebe com Lionel Messi. Formado nas categorias de base do Barcelona, o atacante chamou o argentino de "melhor jogador da história" e afirmou que a situação não ajuda na sua evolução.

"Tento ser Lamine. Tento fazer com que as pessoas me reconheçam por mim mesmo. Afinal, ser comparado com o melhor jogador da história é algo que não vai te ajudar, porque nunca serei como ele. Tento ser eu, que as pessoas me reconheçam de Lamine Yamal e pronto", afirmou em entrevista ao jornal espanhol "Marca".



Yamal fez um dos gols da vitória da Espanha sobre a França por 2 a 1 na semifinal da Eurocopa. O jovem abordou a conversa com Mbappé, principal jogador da seleção bicampeã mundial, e seu futuro adversário no Barcelona.



"Mbappé me pediu a camisa. Um roupeiro, e Chiesa, quando enfrentamos a Itália. Os roupeiros me dizem quem quer. Se Mbappé pede, eu dou para ele [risos]. Não tem problema. Eu não sei quantas tenho. Quando vencemos a França, eu estava pensando na final, você fica tão animado que nem lembra", disse.