Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaiaJuan Mabromata / AFP

"Como não vai defender a sua mãe, sua irmã, a sua mulher, um bebê? A pergunta deveria ter sido aos organizadores. Não estou dizendo quem são, não sei quem são, tenho muito medo das vinganças prometidas, as vinganças desportivas, pois te ameaçam desportivamente", ponderou o treinador argentino em entrevista coletiva.

"Estamos nos EUA, um país, entre aspas, de segurança, de prevenção. Se a prevenção falha, o que pode acontecer, havia um recurso da porta de escape (para sair dali). Passaram (dali)? Não passaram", completou.

Entenda como ocorreu a confusão

Após o fim da partida, os jogadores invadiram o campo para comemorar. Os uruguaios, no entanto, não gostaram e reagiram com violência. A situação saiu do controle e se refletiu na arquibancada, deixando feridos.



Atletas do Uruguai, como o centroavante Darwin Núñez, do Liverpool (ING), foram à arquibancada para defender os familiares. Por conta da confusão no campo, os colombianos - maioria no estádio - reagiram com provocações e ataques aos uruguaios. A situação assustou os atletas, que criticaram a Conmebol.



Agora, o Uruguai foca na disputa do terceiro lugar contra o Canadá, neste sábado (13), às 21h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte.