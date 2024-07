Kevin Castano, da Colômbia, comemorando a classificação à final da Copa América - Chandan Khanna / AFP

Publicado 10/07/2024 23:12

Está decidida a grande final da Copa América 2024. Na noite desta quarta-feira (10), no Bank of America Stadium, em Charlotte, a Colômbia superou a expulsão de um jogador ainda no primeiro tempo, segurou a vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai até o final e irá decidir o título contra a Argentina, atual campeã.



A decisão da competição sul-americana de seleções será no domingo (14), às 21h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Os argentinos chegaram à final após vencerem por 2 a 0 o Canadá. O terceiro lugar será decidido um dia antes, no mesmo horário.



O jogo

O duelo entre uruguaios e colombianos foi marcado por muita disputa física, provocações e algumas confusões em campo. O primeiro gol do jogo só saiu aos 38 minutos da primeira etapa, depois que James Rodríguez cobrou escanteio na medida para Lerma tirar de Rochet com bom cabeceio.



Ainda nos últimos minutos do primeiro tempo, Daniel Muñoz, lateral-direito da Colômbia, foi expulso por agressão. O jogador acertou uma cotovelada em Ugarte, meio-campista da Celeste, e o VAR da semifinal indicou para a arbitragem. Depois disso, o Uruguai cresceu na partida.



O segundo tempo foi com o time de Marcelo Bielsa em cima, ocupando o campo de ataque, mas com poucas chances claras. Na principal delas, Luis Suárez, que acabara de entrar, sem marcação e já dentro da área, acertou a trave de Vargas.

Já nos últimos lances da partida, o Uruguai, exposto, deu duas grandes chances aos colombianos. Em ambas cara a cara com o goleiro Rochet, o segundo gol não saiu. Mas não fizeram falta. A Celeste batalhou e não conseguiu empatar.

Confusão após a partida

Logo após o apito final em Charlotte, jogadores das duas seleções trocaram empurrões no meio do gramado e tiveram de ser contidos por ambas as delegações. O episódio teve início com uma discussão entre Suárez e Uribe, e poucos segundos depois eles foram cercados de atletas dos dois lados.

Com o cenário mais calmo dentro das quatro linhas, o clima esquentou na arquibancada do Bank of America Stadium e torcedores uruguaios e colombianos brigaram. Jogadores da Celeste, em sequência, foram em direção à confusão e começaram a atirar objetos. Seguranças contratados e estafe da Conmebol apaziguaram a situação.