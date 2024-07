Yuri Lima balançou as redes em Mirassol x Grêmio Prudente - Reprodução/YouTube Futebol Paulista

Yuri Lima balançou as redes em Mirassol x Grêmio PrudenteReprodução/YouTube Futebol Paulista

Publicado 10/07/2024 21:20 | Atualizado 10/07/2024 21:28

São Paulo - Pouco depois da notícia do fim do relacionamento com Iza, que está gravida, vira à tona , Yuri Lima entrou em campo para a partida do Mirassol contra Grêmio Prudente, nesta quarta-feira (10), pela Copa Paulista. O meia, inclusive, teve uma participação ativa no jogo, que terminou empatado em 2 a 2. Ele marcou um gol e cometeu um pênalti, convertido pelo adversário. Confira os lances no vídeo abaixo:

Gol do Mirassol pela Copa Paulista. Yuri Lima.



Pênalti cometido por Yuri Lima.



O caso

Por meio das redes sociais, a cantora, que está grávida , revelou que foi traída pelo atleta. Em um longo desabafo sobre a situação, Iza disse que Yuri mantinha conversas com outra mulher. O casal assumiu o romance publicamente em fevereiro de 2023.

"Eu queria enfim parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas, eu estou grávida e eu nunca, da minha vida inteira, imaginei passar por isso. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, assim, é um circo mesmo, sabe? Gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Então, eu resolvi vir aqui falar. Falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito", disse Iza, em um trecho do vídeo que publicou nas redes sociais.

2024 de Yuri



Na temporada 2024, o meio-campista disputou apenas cinco jogos pelo time principal do Mirassol. O último, inclusive, foi em março deste ano, contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista.

O confronto desta noite foi do time B do Mirassol, que conta com atletas da base e que jogam pouco na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ficou afastado dos gramados por dois meses por causa de uma lesão no pé.

Cabe lembrar que o gol marcado nesta noite foi apenas o segundo da carreira de Yuri. O primeiro foi há oito anos, quando defendia o Santos.