Marta em treino da seleção brasileira - Fabio Souza/CBF

Publicado 10/07/2024 22:22

Rio - Marta analisou de forma positiva o trabalho de Arthur Elias na seleção brasileira feminina. Em entrevista à CBF TV, nesta quarta-feira, 10, a atacante destacou como ele consegue ser claro em seus objetivos e garantiu que o grupo tem assimilado "muito bem" as instruções do técnico.

"Eu vejo com muito otimismo. Ele é um cara que consegue deixar muito claro o objetivo dele aqui. Não consigo vê-lo com dúvidas, ele tem muita certeza daquilo que quer fazer na Seleção. Está passando diretamente isso para nós, atletas. Acho que a gente está assimilando muito bem. É tentar captar o máximo possível de informação para que possamos desempenhar o nosso melhor dentro de campo", contou a jogadora.

Convocada , Marta participará dos Jogos Olímpicos pela sexta vez na carreira. Ela conquistou a medalha de prata nas edições de 2004, em Atenas, e 2008, em Pequim.

"A alegria é a mesma, é sempre um prazer vestir a camisa da Seleção, representar o nosso país numa competição tão grandiosa como a Olimpíada. Com relação à primeira vez (foi em Atenas, em 2004), há, claro, uma diferença tanto de idade quanto de experiência. Na minha primeira, eu tinha 18 anos e tudo era novo pra mim", disse Marta.

"Eu estava descobrindo sobre o futebol feminino brasileiro. Eu já atuava na Suécia, mas tinha pouca oportunidade de estar na Seleção, que jogava menos naquela época, os amistosos eram em menor número. Hoje, a bagagem é um pouco maior, com muito mais experiência, e isso faz com que a gente saiba da responsabilidade, mas com tranquilidade", completou.

O Brasil está no Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, junto de Nigéria, Japão e Espanha. A estreia da Canarinho será contra a seleção nigeriana, no dia 25 de julho.

"Não vai faltar vontade, garra pra gente ir em busca desse sonho, que não é só das atletas, mas de uma nação. Estamos trabalhando muito e acredito que teremos a oportunidade de mostrar isso desde o primeiro momento quando estivermos na Olimpíada, que é uma competição difícil, de muito equilíbrio", pontuou Marta.