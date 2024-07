Tela tática em treino da seleção brasileira feminina - Fabio Souza/CBF

Tela tática em treino da seleção brasileira femininaFabio Souza/CBF

Publicado 09/07/2024 16:09

Teresópolis - A seleção brasileira feminina se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris com o auxílio de uma tela tática, que fica localizada na beira do campo, para qualificar ainda mais os treinos. A ferramenta recebe as imagens de uma câmera fixa e de uma afixada em um drone.

"A principal vantagem de dar esse feedback ao vivo é que a gente consegue qualificar a sessão de treinos. Não tem que aguardar, por exemplo, o encerramento do período para avaliar as imagens e num próximo momento buscar a evolução. Dentro da própria sessão a gente consegue isso, melhorando o desempenho das atletas ao longo desse processo", disse o analista de desempenho Cristian Javier Ramirez Lizana, ao site oficial da CBF.

As câmaras captam todo o treino na Granja Comary, onde a seleção brasileira se prepara para a Olimpíada . Conforme a CBF explicou, o equipamento permite que o técnico Arthur Elias, seus auxiliares e as jogadoras façam desenhos em cima dos vídeos para discutir posicionamentos ou situações de jogo, por exemplo.

"As imagens captadas por drone são utilizadas posteriormente. As que vêm da câmera fixa, manipulada pelo André (Batista, outro analista de desempenho), são transmitidas diretamente para a tela tática. Por meio de um software, o André consegue fazer a separação de vídeos que estão voltados para o objetivo específico do treino em andamento, que ilustrem bem a ideia que a comissão técnica quer passar para as atletas", explicou o analista desempenho Bruno Faust.

Agenda

O Brasil viaja rumo a Bordeaux, na França, base da equipe para os primeiros compromissos, no dia 17. Em 18 de julho, Arthur Elias começará os trabalhos em campo antes do duelo com a Nigéria, que no dia 25.