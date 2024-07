Fan Zone da Conmebol ocorreu na Praia de Copacabana - Divulgação

Publicado 09/07/2024 13:01

Rio - A Fan Zone da Copa América conquistou um lugar especial no coração dos torcedores. Entre brasileiros e turistas internacionais, o evento aconteceu em Copacabana, em quatro dias de programação, e reuniu mais de 30 mil pessoas no total, entre famílias inteiras e personalidades, com ingressos gratuitos e diversas atrações.

Nomes como Xande de Pilares, Toni Garrido, DJ Marlboro e o grupo Fundo de Quintal se apresentaram nos dias de jogos da Seleção Brasileira na competição, e embalaram o público com seus inúmeros sucessos. Os espaços de patrocinadores promoveram entretenimento com diversão e distribuição de prêmios, enquanto as estações gastronômicas garantiram variadas opções de alimentação.

E emoção não faltou na arena durante a exibição das quatro partidas. Os torcedores brasileiros vibraram e sofreram ao longo da participação da seleção na Copa América, realizada nos Estados Unidos. Turistas internacionais engrandeceram o evento, com participação expressiva e torcida intensa em clima harmonioso, especialmente colombianos e uruguaios, adversários do Brasil na competição.

A competição segue em sua fase decisiva, em confrontos de semifinais a partir desta terça-feira, dia 9. Atual campeã, a Argentina enfrenta o Canadá em uma das chaves, em Nova Jersey, enquanto Uruguai e Colômbia duelam nesta quarta, dia 10, no outro lado do chaveamento, na cidade de Charlotte. Os vencedores decidem o título da Copa América no domingo, dia 14, em Miami.