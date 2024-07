Alice Campelo e Álvaro Morata são casados - Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 11:20

Rio - Alice Campelo, mulher do atacante Álvaro Morata, defendeu o atacante das críticas que vem recebendo por seu desempenho na Eurocopa pela seleção da Espanha. Ela foi às redes sociais e demonstrou sua indignação.

"É realmente disso que o nosso País precisa no dia da semifinal com a França? O que queremos alcançar com artigos como esse? Acho que isso só serve para gerar mais ódio contra um jogador de futebol", disse Alice. "É realmente disso que o nosso País precisa no dia da semifinal com a França? O que queremos alcançar com artigos como esse? Acho que isso só serve para gerar mais ódio contra um jogador de futebol", disse Alice.

O jornal "El Confidencial" publicou um artigo em que classifica o jogador como "um capitão que envergonha a Espanha não só pelo seu fraco nível na Eurocopa". O título da matéria foi o estopim para a irritação de Alice.

"Acho que todos podem expressar a sua opinião, mas ao mesmo tempo precisamos de respeito. E aqui eles nem sabem o que é respeito". Ela afirmou que os insultos vêm se tornando rotina e condenou que isso seja encarado com naturalidade. "É um absurdo normalizar comportamentos e artigos deste tipo".

Espanha e França vão se enfrentar nesta terça-feira pelas semifinais da Eurocopa. A partida vai ser disputada na Arena Munique às 16h (horário de Brasília). O time do técnico Luis de la Fuente chega para o duelo com 100% de aproveitamento no torneio. Após vencer seus três compromissos na fase de grupos, os espanhóis golearam a Geórgia por 4 a 1 nas oitavas de final e superaram a Alemanha pelo placar de 2 a 1 na fase seguinte.