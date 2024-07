Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita devem se enfrentam no Fight Music Show 5 - (Foto: Reprodução)

Publicado 09/07/2024 09:00

Depois de protagonizarem um confusão em um restaurante, Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita se reencontraram no Rio de Janeiro, na academia em que o funkeiro treina, e fecharam um confronto no Boxe. O combate vai acontecer no dia 12 de outubro, data em que está programada a quinta edição no Fight Music Show.



Há cerca de 15 dias, os desafetos tiveram uma discussão que terminou com o filho do apresentador Otávio Mesquita agredindo o carioca com um tapa no rosto. Nego do Borel, por sua vez, ameaçou Luiz de processo na Justiça por agressão e perseguição, além de afirmar só aceitaria enfrentar o influenciador, caso Luiz fosse até o Rio de Janeiro e o desafiasse - assim como aconteceu.