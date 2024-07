Disputas de alto nível e muita emoção marcaram o Mundial de Luta Livre Profissional - (Foto: @raphaotv)

Disputas de alto nível e muita emoção marcaram o Mundial de Luta Livre Profissional (Foto: @raphaotv)

Publicado 08/07/2024 18:00 | Atualizado 08/07/2024 21:28

Com uma estrutura de primeiro nível e ótimas premiações, o Mundial de Luta Livre Profissional da FILLE-PRO (Federação Internacional de Luta Livre Esportiva Profissional e Grappling) aconteceu no último domingo (7), no Studio 5 - Centro de Convenções, em Manaus-AM.



Entre as equipes, a grande campeã foi o CT Brunocilla, com 570 pontos. Na segunda posição veio a Amazon Union Fight, com a Team Sonic em terceiro. Astra Fight Team e Nabil completaram o Top 5, respectivamente.