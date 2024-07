Brasil deu um show no LFA conquistando a maior parte das vitórias - (Foto: Divulgação)

Brasil deu um show no LFA conquistando a maior parte das vitórias(Foto: Divulgação)

Publicado 08/07/2024 08:00 | Atualizado 08/07/2024 15:43

O Brasil não tomou conhecimento no desafio contra outros países da América Latina no LFA 187, realizado neste sábado (6/7), no município paulista de Cajamar. Os brasileiros venceram nove dos 11 combates internacionais do card.



Na luta principal, Carlos Leal derrotou o venezuelano Manuel Mena por nocaute técnico aos 3 minutos e 9 segundos do round inicial, chegando à definição após castigar o oponente com uma série de combinações de golpes.

Samuel Dias precisou de menos tempo ainda para superar o paraguaio Renzo Cortti. O brasileiro mandou o oponente ao para o solo e chegou ao nocaute técnico com um ground and pound impiedoso aos 39 segundos de luta.Marcos Degli também definiu ainda no primeiro round. A vítima foi o argentino Ignacio Fernandez, que sucumbiu aos insistentes socos do brasileiro, que pegou suas costas e só largou com a interrupção do árbitro.O Brasil ainda venceu com Inglesson de Lara, Pedro Doreto, Aieza Bertolso, Hugo Paiva, Eduardo Dutra e João "Jota de Ouro" Moraes, que superaram dois argentinos, dois venezuelanos e dois peruanos.As únicas vitórias estrangeiras foram do argentino Lionel Abojer, que finalizou Apollo Gomes, e o cubano Vladmir Calvo, que dominou Leonardo Mesquita, chegando ao triunfo por decisão unânime.A melhor luta da noite foi o duelo Brasil x Argentina entre Inglesson de Lara e Lucas Miletich, e as performances da noite foram para o argentino Lionel Abojer e o brasileiro Hugo Paiva, que levaram bônus oferecidos pela Esportes da Sorte.Carlos Leal (Brasil) venceu Manuel Mena (Venezuela) por TKO aos 3:09 do R1Marcos Degli (Brasil) venceu Ignacio Fernandez (Argentina) por TKO aos 4:32 do R1Samuel Dias (Brasil) venceu Renzo Cortti (Paraguai) por TKO a 0:39 do R1Inglesson de Lara (Brasil) venceu Lucas Miletich (Argentina) por decisão unânimeLionel Abojer (Argentina) finalizou Apollo Gomes (Brasil) aos 1:37 do R2Pedro Doreto (Brasil) venceu Leandro Solano (Venezuela) por TKO aos 5:00 do R1Aieza Bertolso (Brasil) venceu Alejandra Fernandez (Peru) por TKO aos 3:19 do R3Hugo Paiva (Brasil) venceu Rodrigo Roldan (Argentina) por nocaute aos 3:18 do R1Vladimir Calvo (Cuba) venceu Leonardo Mesquita (Brasil) por decisão unânimeLany Silva (Brasil) venceu Pamela Mara (Brasil) por decisão unânimeEduardo Dutra (Brasil) venceu Abraham Racho (Peru) por decisão unânimeJoão Moraes (Brasil) venceu Navir Gonzalez (Venezuela) por decisão unânimeGuilherme Uriel (Brasil) finalizou Wesley Alec (Brasil) a 0:29 do R1Nawira Ferreira (Brasil) venceu Fabrizia Ketlin (Brasil) por decisão unânimeMatheus Felipe (Brasil) venceu Alexandre Duarte (Brasil) por decisão unânime