Robson derrotou O?Shaquie Foster por decisão dividida em grande luta(Foto: Rprodução)

Publicado 08/07/2024 14:00 | Atualizado 08/07/2024 16:18

O dia 6 de julho de 2024, ficará marcado para sempre na história do Boxe nacional. O brasileiro Robson Conceição superou americano O'Shaquie Foster e conquistou o título mundial dos super-penas do Conselho Mundial de Boxe (WBC), neste sábado em Newark, no estado de Nova Jersey (EUA), por decisão dividida dos jurados.



Em confronto externamente disputado, o brasileiro tomou as iniciativas da luta em quase todos os assaltos, apostando principalmente nas sequências de jabs e diretos, enquanto o Foster trabalhava bem nos contra-ataques e marcava o "Brabo" com jabs. Robson Conceição se tornou o nono brasileiro a conquistar um título mundial na história do Boxe.

Robson começou o combate tomando as iniciativas disparando jabs do corpo do rival. Com envergadura menor, Foster trabalhava com sequências de jab e direto tentando se aproximar no baiano. Conceição acertou um bom direto no corpo do adversário. O norte-americano respondeu com um cruzado de esquerda terminando o round inicial que era extremamente equilibrado. Robson seguiu caminhando a frente no segundo assalto marcado o O'Shaquie com jabs, que sempre respondia da mesma forma no contra ataque. Conceição cresceu no combate no fim do round acertando dois cruzados fortes no norte-americano.O terceiro round seguiu em ritmo acelerado, com Robson combinando sequência curtas de jab e direto. Foster passou a ser encurralado pelo brasileiro e sofreu mais dois cruzados no corpo. No assalto seguinte, o "Brabo" iniciou já tentando pressionar O'Shaquie nas cordas. O norte-americano seguia trabalhando com jabs no contra ataque. O baiano cresceu na luta e acertou bons cruzados e uppers no oponente. No quinto round o brasileiro partiu com todo conectando combinações de jabs com overhands. O'Shaquie respondeu com um upper limpo no contra ataque que não impediu que Conceição continuasse ativo no duelo.O sexto assalto seguiu com o baiano tomando a iniciativa da luta, mas foi bem mais equilibrado. No round número sete, o confronto voltou a acelerar, com o brasileiro conectando boas sequência de jabs e diretos no corpo de O'Shaquie, que respondeu da mesma forma. No oitavo assalto, o norte-americano começou melhor, mas rapidamente Robson Conceição equilibrou o duelo e tentou pressionar o rival na grade, que com sua velocidade maior se livrou.No nona parcial o brasileiro partiu com tudo pra cima de Foster, engatando uma sequência de jabs e diretos, mas sempre era tocado pelo rival nos contra-ataques. O décimo round seguiu agitado, Robson seguiu buscando mais a luta, mas deixando muitos golpes na guarda do rival, e sendo tocado pelo americano. No penúltimo assalto o "Brabo" seguiu sofrendo com os jabs de O'Shaquie . O baiano seguia apostando nas sequências de jabs e diretos, mas sem machucar o oponente. No round decisivo, Conceição passou a buscar combinações de jabs e overhands. O brasileiro tentava prender o oponente nas cordas, mas sucumbiu à velocidade do rival.Ao final de 12 rounds, Robson Conceição foi declarado vencedor do duelo por decisão dividida, com as parciais de 116-112 e 115-113 a seu favor, e 116-112 a favor de Foster. Com o resultado o "Brabo" chegou a vitória de número 19 em 22 lutas na carreira, e se junta a seleta lista de campeãos mundiais composta por Éder Jofre, Miguel de Oliveira, Acelino Popó Freitas Waldemir Sertão, Rose Volante, Patrick Teixeira, Danila Ramos e Beatriz Ferreira.