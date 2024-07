Vini Jr em treino pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Vini Jr em treino pela seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/07/2024 10:41

Rio - O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, Vini Jr, de 23 anos, pediu desculpas pela suspensão na partida contra o Uruguai, que selou a eliminação do Brasil na Copa América. O craque admitiu que os cartões que levou nas partidas contra a Colômbia e contra o Paraguai podiam ter sido evitados.

"Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa", publicou em texto no Instagram.



O atacante mostrou confiança na retomada de um momento glorioso da seleção brasileira. Vini Jr prometeu uma volta por cima com a camisa verde e amarela. O Brasil não ganha uma Copa do Mundo desde 2002.



"Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece. NÓS VOLTAREMOS AO TOPO! EU AMO VOCÊS E VAMOS JUNTOS!", disse.