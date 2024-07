Messi e jogadores da Argentina comemoram gol sobre o Canadá - Eduardo Muñoz / AFP

Messi e jogadores da Argentina comemoram gol sobre o CanadáEduardo Muñoz / AFP

Publicado 09/07/2024 22:57 | Atualizado 09/07/2024 22:58

Estados Unidos - A Argentina é primeira seleção classificada para a decisão da Copa América 2024. A Albiceleste conquistou a vaga ao vencer o Canadá por 2 a 0 no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA), nesta terça-feira, 9. Julián Álvarez e Lionel Messi fizeram os gols do jogo.

O primeiro saiu aos 22 minutos da etapa inicial. De Paul descolou ótimo passe para Álvarez, que escapou do zagueiro Bombito, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Crépeau.

Já no segundo tempo, aos seis minutos, a Argentina liquidou a fatura. Dentro da área, De Paul avançou pelo lado direito e tocou para trás. A zaga canadense cortou mal, e a bola sobrou para Enzo Fernández. O meia finalizou, Messi desviou, e o goleiro não conseguiu fazer a defesa. Foi o primeiro gol do craque nesta edição do torneio.

A final acontecerá no próximo domingo, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. A Argentina buscará seu 16º título na Copa América.

O adversário sairá do confronto entre Colômbia e Uruguai. As duas seleções medirão forças nesta quarta-feira, a partir das 21h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte.