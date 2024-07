Dorival e dirigentes da Seleção ainda não deixaram Las Vegas, local onde o Brasil foi eliminado para o Uruguai na Copa América - Robyn Beck / AFP

Dorival e dirigentes da Seleção ainda não deixaram Las Vegas, local onde o Brasil foi eliminado para o Uruguai na Copa AméricaRobyn Beck / AFP

Publicado 09/07/2024 19:33 | Atualizado 09/07/2024 19:36

Estados Unidos - O retorno de Dorival Júnior e de dirigentes da Seleção para o Brasil foi impactado pelo furacão Beryl, nos Estados Unidos. O fenômeno complicou a operação no aeroporto de Houston, no Texas, local que seria parte da rota da delegação que irá voltar ao país, de acordo com o "Uol".



Por isso, o treinador, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e outros membros da comissão ainda estão em Las Vegas, onde o Brasil foi eliminado para o Uruguai, nos pênaltis, pela Copa América, no último sábado (6)

Uma outra rota entre a cidade norte-americana e o Rio de Janeiro será feita, com previsão de chegada entre a noite de quarta (10) e a madrugada de quinta (11).

A Seleção retornará à campo somente em setembro, quando enfrenta Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil está em sexto na tabela, com sete pontos.