Jiri Prochazka acusou Alex Poatan de usar magia antes das lutas - (Foto: Reprodução Instagram)

Jiri Prochazka acusou Alex Poatan de usar magia antes das lutas (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 09/07/2024 19:00

As declarações de Jiri Prochazka antes de enfrentar Alex Poatan no UFC 303, no último mês de junho, seguem repercutindo no MMA. O lutador tcheco acusou o campeão dos meio-pesados de utilizar "magia" em seus confrontos e desafiou o paulista a fazer uma "luta limpa". O brasileiro não se abalou com as falas do rival e nocauteou o europeu no segundo round, defendendo seu cinturão com sucesso.

Leia Mais Brasileiro Robson Conceição supera americano é campeão mundial de Boxe

Multicampeã, Sábatha Lais recebeu segundo grau na faixa preta de Jiu-Jitsu

Mundial de Luta Livre Profissional agita Manaus-AM com grandes lutas

O tema veio de volta à tona com a participação de Marcos Parrumpinha, treinador da American Top Team, no podcast "MMA Hoje", onde chamou Prochazka de "maluco". O brasileiro disse que o lutador deve ser "internado" por conta de suas declarações.



"Isso é um maluco, para maluco qualquer coisa faz diferença. Você sabe o que passa na cabeça de um maluco? Você não sabe. O cara ficou 48 horas dentro de um quarto escuro. O cara antes do UFC 300, ele foi na frente da arena as duas manhã fazer treino de sombra, isso é um maluco de internar. Se ele for internado, ele vai ser um cara que vai viver igual aos outros internos", declarou Parrumpinha. O tema veio de volta à tona com a participação de Marcos Parrumpinha, treinador da American Top Team, no podcast "MMA Hoje", onde chamou Prochazka de "maluco". O brasileiro disse que o lutador deve ser "internado" por conta de suas declarações."Isso é um maluco, para maluco qualquer coisa faz diferença. Você sabe o que passa na cabeça de um maluco? Você não sabe. O cara ficou 48 horas dentro de um quarto escuro. O cara antes do UFC 300, ele foi na frente da arena as duas manhã fazer treino de sombra, isso é um maluco de internar. Se ele for internado, ele vai ser um cara que vai viver igual aos outros internos", declarou Parrumpinha.

Alex Poatan derrotou Jiri Prochazka por nocaute no UFC 303 (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

Aos 31 anos, Jiri Prochazka chegou ao Ultimate em 2020 como campeão meio-pesado do RIZIN FF. O tcheco precisou de apenas duas vitórias para se credenciar à disputa de título na organização americana. O lutador então disputou o cinturão vago da divisão até 93kg e finalizou Glover Teixeira no UFC 275, em 2022. Prochazka acabou nunca defendendo cinturão devido a uma lesão abdicou do título.



Em 2023, Jiri enfrentou Alex Poatan pela primeira vez, novamente pelo título vago da divisão, e foi nocauteado no segundo round. O lutador se recuperou vencendo Aleksandar Raki, em abril deste ano, no UFC 300, e teve uma nova chance de enfrentar Poatan e foi - mais uma vez - superado. Aos 31 anos, Jiri Prochazka chegou ao Ultimate em 2020 como campeão meio-pesado do RIZIN FF. O tcheco precisou de apenas duas vitórias para se credenciar à disputa de título na organização americana. O lutador então disputou o cinturão vago da divisão até 93kg e finalizou Glover Teixeira no UFC 275, em 2022. Prochazka acabou nunca defendendo cinturão devido a uma lesão abdicou do título.Em 2023, Jiri enfrentou Alex Poatan pela primeira vez, novamente pelo título vago da divisão, e foi nocauteado no segundo round. O lutador se recuperou vencendo Aleksandar Raki, em abril deste ano, no UFC 300, e teve uma nova chance de enfrentar Poatan e foi - mais uma vez - superado.