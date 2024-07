Dorival é o treinador da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/07/2024 14:20

Rio - Ausente na seleção brasileira na disputa da Copa América, Neymar deverá ser convocado novamente quando estiver recuperado de lesão no joelho direito. Dorival Júnior afirmou que acredita que o protagonismo na equipe será dividido com a volta do atacante do Al-Hilal.

"Olha, é tudo que nós estamos trabalhando. Para que o protagonismo se divida. Estamos procurando fazer com que todos nós chamemos um pouco mais da responsabilidade para que ali na frente o Neymar possa complementar ou completar tudo isso. Nós precisamos fazer com que o Neymar tenha tranquilidade para poder jogar dentro das suas melhores condições. Que ele busque ser mais uma peça, naturalmente, porque é um jogador muito importante, diferenciado, acima da média", disse em entrevista ao "GE".



Dorival também abordou a possibilidade de convocar Pedro, atacante do Flamengo, que disputou a última Copa do Mundo, que trabalhou com ele no clube carioca em 2022, e que vive grande momento na atual temporada.



"Assim, de um modo geral, Pedro sempre esteve no nosso lado. Sempre. Ele sabe disso. Eu não preciso falar. Contingências, momentos, necessidades até de conhecer um pouco mais outros jogadores. E naturalmente que teve momentos em que ele próprio chegou, ele sabe disso. Mas é um jogador que eu tenho um carinho, respeito muito grande", afirmou.