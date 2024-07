Diego Maradona morreu aos 60 anos - AFP

Publicado 09/07/2024 12:54 | Atualizado 09/07/2024 13:00

Argentina - Dalma Maradona, uma das filhas do ídolo argentino Diego Maradona, procurou um médium para tentar conversar com o pai após sua morte em novembro de 2020, em razão de uma parada cardíaca. Em entrevista ao programa argentino "Ángel Responde", ela contou que teve dificuldades para aceitar a partida do ex-jogador.

“Ainda hoje me custa falar sobre isso. Entendo perfeitamente o que aconteceu. Há palavras que não quero usar, é como se eu estivesse em negação. Eu fui a uma médium perto do primeiro ano de aniversário (da morte de Maradona)”, disse Dalma.

“Eu disse ‘vou tentar’. Sabia que ela podia saber tudo sobre mim, mas tinham coisas que não haviam como saber porque eram muito íntimas e não era possível encontrá-las em nenhum lugar”, completou.

Segundo a filha de Maradona, a experiência em busca de contato com o pai foi "bonita".

“Foi muito bonito o que aconteceu. Sempre acreditei nessas coisas, depois da morte do meu pai, ainda mais. Mas antes sempre senti que tinha uma percepção maior. Quando aconteceu a morte do meu pai, pensei: ‘Quero saber o que houve’, porque também recebiam coisas com minha filha mais velha e eu não sabia como ajudá-la. Então, fui à média e foi muito bonito”, afirmou a argentina.



Dalma afirmou ainda que só conseguirá seguir em frente depois que o julgamento sobre a morte de seu pai for concluído. A responsabilidade da equipe médica nos últimos dias de vida do craque está sendo investigada.

“Não me conectei apenas com o meu pai, mas com minha avó, com quem tinha um vínculo muito próximo. Não sei se tenho tranquilidade agora, porque para mim, até que se feche o julgamento (sobre a morte de Maradona), não há tranquilidade possível. Mas sei que de alguma maneira está tudo bem, eu sinto meu pai muito perto sempre”, finalizou.