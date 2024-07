João Gomes em treino da Seleção - Divulgação / CBF

Publicado 09/07/2024 12:20

Rio - Apesar da campanha ruim na Copa América, os jogadores da seleção brasileira seguem valorizados no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista britânico Ben Jacobs, o Liverpool deseja a contratação do volante João Gomes, do Wolves, e pode investir pesado.

Arne Slot teria indicado a contratação do brasileiro, e o Wolverhampton acredita que poderá receber algo em torno de 50 milhões de libras (R$ 350,5 milhões na cotação atual) pelo jogador, de 23 anos. O Flamengo, clube formador do atleta, acompanha a possibilidade e pode lucrar.



O Rubro-Negro teria direito a 10% em uma futura venda e a 4% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. Nos moldes pedidos pelo Wolves, o clube carioca receberia quase R$ 50 milhões pela transferência de João Gomes.



O Flamengo negociou o volante no começo do ano passado por algo em torno de 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 mi na cotação atual). João Gomes foi um dos destaques do Wolves na última temporada no futebol inglês.