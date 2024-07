Emerson Rodríguez foi emprestado ao Vasco - Divulgação / Inter Miami

Publicado 09/07/2024 10:20 | Atualizado 09/07/2024 10:21

Rio - Reforço do Vasco para o segundo semestre, o atacante Emerson Rodríguez, de 23 anos, chegou ao Rio de Janeiro, na manhã, desta terça-feira. O colombiano se mostrou feliz com o acerto com o Cruz-Maltino e a oportunidade de atuar no futebol brasileiro.

"Estou muito feliz de estar no Brasil, de estar no Vasco, uma grande instituição, que me abriu as portas. Creio que posso ajudar a equipe e fazer um bom campeonato", afirmou em entrevista ao "BTB Sports".



Revelado pelo Millonarios, Emerson Rodríguez pertence ao Inter Miami, equipe de Lionel Messi. O atacante foi emprestado ao Vasco e falou sobre como está sua forma física. O colombiano não atua desde fevereiro.



"Eu vinha treinando antes de vir para cá, a verdade é que quando joguei aqui no Brasil me senti muito bem no Maracanã, foi como um sonho estar aqui, desde pequeno sempre sonhei em jogar aqui. Agora, estou aqui, creio que vou conseguir jogar bem e ajudar a equipe'", disse.