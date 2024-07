Rafael Paiva tem três vitórias em cinco jogos no comando do Vasco no Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 09/07/2024 19:27 | Atualizado 09/07/2024 19:29

Rio - O Vasco encerrou a preparação para enfrentar o Corinthians nesta terça-feira (9) e o técnico interino Rafael Paiva contará com o retorno de quatro titulares para o confronto. David, Hugo Moura, Lucas Piton e Maicon voltam de suspensão e estarão à disposição do comandante.

O quarteto tende a retornar ao time principal do Cruz-Maltino nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), em São Januário. Contra o Internacional, na última rodada, Rafael Paiva escalou Rossi, Sforza, Leandrinho e Rojas entre os 11 iniciais.

Sendo assim, para enfrentar o Corinthians, segundo o 'ge', a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e JP; Adson, David e Vegetti.

Vale ressaltar que o treinador não contará com Payet, que está em recuperação de um edema na coxa esquerda. Além do camisa 10, Guilherme Estrella, com problema no joelho, e Robert Rojas, que cumprirá o protocolo de concussão da CBF , estão fora.

O Vasco ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. São cinco de vantagem sobre o próprio Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.