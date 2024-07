Jogadores do Botafogo comemoram gol de Luiz Henrique na vitória sobre o Atlético-MG, na última rodada do Brasileiro - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/07/2024 18:32

Rio - O Botafogo faz mais uma ótima temporada e vive grande fase. No Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico Artur Jorge balançou as redes em todas as 15 rodadas que disputou até aqui e tem o segundo melhor ataque da competição, com 26 gols marcados.

O setor ofensivo do Glorioso conta com nomes de peso, como Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Savarino e Júnior Santos. Além do quarteto principal, aparecem Jeffinho, Eduardo e Óscar Romero. A partir da próxima semana, o Alvinegro poderá contar com os reforços Igor Jesus e Thiago Almada - este último só irá estrear depois das Olimpíadas de Paris para incrementar ainda mais o ataque. O setor ofensivo do Glorioso conta com nomes de peso, como Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Savarino e Júnior Santos. Além do quarteto principal, aparecem Jeffinho, Eduardo e Óscar Romero. A partir da próxima semana, o Alvinegro poderá contar com os reforços Igor Jesus e Thiago Almada - este último só irá estrear depois das Olimpíadas de Paris para incrementar ainda mais o ataque.

Sob o comando do treinador português, o Botafogo sofreu somente três derrotas no Brasileirão - Cruzeiro (3-2), Bahia (1-2) e Criciúma (2-1) -, e ocupa a vice-liderança neste momento, com um ponto de desvantagem para o Flamengo, primeiro colocado.

Além da ótima fase na competição nacional, o Alvinegro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores da América.

Confira todos os jogos do Botafogo no Brasileirão



. Cruzeiro 3x2 Botafogo - 1ª rodada

. Botafogo 1x0 Atlético-GO - 2ª rodada

. Botafogo 5x1 Juventude - 3ª rodada

. Flamengo 0x2 Botafogo - 4ª rodada

. Botafogo 1x2 Bahia - 5ª rodada

. Fortaleza 1x1 Botafogo - 6ª rodada

. Corinthians 0x1 Botafogo - 7ª rodada

. Botafogo 1x0 Fluminense - 8ª rodada

. Grêmio 1x2 Botafogo - 9ª rodada

. Botafogo 1x1 Athletico-PR - 10ª rodada

. Criciúma 2x1 Botafogo - 11ª rodada

. Botafogo 2x1 RB Bragantino - 12ª rodada

. Vasco 1x1 Botafogo - 13ª rodada

. Cuiabá 1x2 Botafogo - 14ª rodada

. Botafogo 3x0 Atlético-MG - 15ª rodada