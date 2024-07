Marta, da seleção brasileira, chega na Granja Comary - Fabio Souza/CBF

Publicado 09/07/2024 18:28

Teresópolis - O grupo da seleção brasileira feminina para os Jogos Olímpicos de Paris ficou completo nesta terça-feira, 9. Isso porque Marta, Kerolin, Adriana, Angelina, Rafaelle, Lauren e Tarci chegaram à Granja Comary e se apresentaram para darem início aos trabalhos.

No total, o grupo conta com 30 jogadoras: 18 estão inscritas para a disputa da Olimpíada de Paris ; quatro foram chamadas como suplentes; as demais oito foram relacionadas para ajudarem durante o período de treinos na Granja Comary.

As quatro suplentes, aliás, viajam junto com a delegação rumo à França no dia 17 de julho. Elas participarão dos Jogos apenas em caso de corte de alguma das 18 escolhidas.

O Brasil está no Grupo C dos Jogos Olímpicos, junto de Nigéria, Japão e Espanha. A estreia será contra a seleção nigeriana, no dia 25 de julho.

Relembre a lista de convocadas

GOLEIRAS

Lorena - Grêmio

Tainá - América-MG



ZAGUEIRAS

Tarciane - Houston Dash (EUA)

Rafaelle - Orlando Pride (EUA)

Thais Ferreira - UD Tenerife (ESP)



LATERAIS

Antônia - CBF

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians



MEIO-CAMPISTAS

Yaya - Corinthians

Duda Sampaio - Corinthians

Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP)



ATACANTES

Gabi Portilho - Corinthians

Adriana - Orlando Pride (EUA)

Kerolin - North Carolina Courage (EUA)

Ludmilla - CBF

Marta - Orlando Pride (EUA)

Jheniffer - Corinthians

Gabi Nunes - Levante (ESP)



SUPLENTES

Luciana - Goleira - Ferroviária

Lauren - Zagueira - Kansas City (EUA)

Angelina - Meio Campista - Orlando Pride (EUA)

Priscila - Atacante - Internacional (ESP)