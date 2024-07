Rebeca Andrade é uma das melhores ginastas do mundo - Kenzo Tribouillard / AFP

Publicado 09/07/2024 16:50

Rio - Falta pouco para começar os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Medalhista de ouro no salto e prata no geral nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Rebeca Andrade é uma das promessas de medalha do Brasil em Paris. Uma das melhores ginastas do mundo na atualidade, a brasileira promete bater de frente com a americana Simone Biles e tem treinado um salto inédito.

O Time Brasil publicou um vídeo da ginasta brasileira treinando o "Triplo Twist Yurshenko", um salto nunca realizado em competições oficiais da ginástica artística. O movimento inclui três "twists", que são três piruetas em torno de si, e é considerado de alta complexidade. Caso consiga executar, Rebeca Andrade pode levar o nome da ginasta no código de pontuação da modalidade.

Por ser um movimento nunca realizado em competições da Federação Internacional de Ginástica (FIG), não existe ainda uma pontuação pré-definida ou um nome no código da ginástica artística. Por isso, caso Rebeca consiga a execução, poderá batizá-lo com seu nome, desde que se inscreva formalmente antes de executar o movimento em uma competição oficial.

Em 2016, Rebeca Andrade se inscreveu para homologar uma acrobacia no solo, mas não executou. Na época, ela tentou executar o movimento "Tsukahara", um dos mais difíceis da modalidade, que exige um mortal com dupla e meia pirueta. A ginasta brasileira chegou a executar a acrobacia em outra competição, mas não foi homologado por não ter sido em uma apresentação oficial da FIG.