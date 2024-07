Mario Balotelli está na mira do Corinthians - Divulgação/Adana Demirspor

Mario Balotelli está na mira do CorinthiansDivulgação/Adana Demirspor

Publicado 09/07/2024 16:26

Em crise na temporada e lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Corinthians se movimenta na janela de transferências e busca uma contratação de peso. O clube paulista abriu conversas e prepara uma proposta para contratar o atacante italiano Mario Balotelli, que está livre no mercado.

Duas reuniões já aconteceram com representantes do jogador, que já tem o conhecimento do interesse por parte do Timão. As informações são do "UOL".

Aos 33 anos, Balotelli está sem clube desde que deixou o Adana Demirspor, da Turquia, onde disputou 51 jogos e marcou 26 gols em duas passagens - ele chegou a ser emprestado ao Sion, da Suíça. Os europeus tinham opção de renovação, mas as partes não entraram em acordo.

Balotelli exige um salário na casa de R$ 1,5 milhão, além de prêmios por assinatura e comissão.