Lucas Paquetá, de pênalti, balançou as redes na única vitória do Brasil na Copa AméricaIan Maule / Getty Images / AFP

Publicado 09/07/2024 14:46

Camisa 8 da seleção brasileira, Lucas Paquetá lamentou a eliminação na Copa América para o Uruguai, no último sábado (6), nas redes sociais. O time comandado por Dorival Júnior empatou sem gols com os uruguaios no tempo normal e perdeu nos pênaltis . O meio-campista revelou que ainda está triste, mas garantiu que lutará para recolocar o Brasil no lugar que merece.

"Depois de alguns dias refletindo sobre tudo, o sentimento de tristeza ainda me assombra. Outra eliminação nos pênaltis. Já tive que levantar várias e várias vezes, e sempre foi possível. Assim será novamente. O Brasil voltará a sorrir e nós atletas fazemos parte disso. Lutaremos e buscaremos o topo outra vez, juntos", escreveu nas redes sociais. "Depois de alguns dias refletindo sobre tudo, o sentimento de tristeza ainda me assombra. Outra eliminação nos pênaltis. Já tive que levantar várias e várias vezes, e sempre foi possível. Assim será novamente. O Brasil voltará a sorrir e nós atletas fazemos parte disso. Lutaremos e buscaremos o topo outra vez, juntos", escreveu nas redes sociais.



Lucas Paquetá foi titular em todos os quatro jogos disputados pela Seleção na Copa América. Na segunda rodada da fase de grupos, inclusive, balançou as redes, de pênalti, e deu assistência para um dos gols de Vini Jr.



Sem o Brasil, as semifinais do torneio continental serão disputadas nesta terça (9) e quarta-feira (10), entre Argentina e Canadá, e Uruguai e Colômbia, respectivamente, às 21h (de Brasília).