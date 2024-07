Tamires em ação pela seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina - Thais Magalhães / CBF

Publicado 09/07/2024 16:28

Rio - Uma das jogadoras mais experientes da seleção feminina brasileira, Tamires vive forte ansiedade para disputar as Olimpíadas de Paris. Aos 36 anos, a lateral-esquerda já entrou em campo pelo Brasil no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2021. Nas duas oportunidades, foi eliminada nos pênaltis - para a Suécia, na semifinal, e para o Canadá, nas quartas.

Agora com maior bagagem, a camisa 6 comentou o quanto evoluiu de lá para cá, ao site oficial da CBF: "Quero ser cada vez melhor e trazer as meninas junto comigo. Eu me comunico mais com elas. Coloco meus pontos de vista, ouvindo também o que têm a dizer. Essa troca foi muito importante para minha trajetória. Em 11 anos de Seleção, aquela Tamires mais quietinha, mais tímida, hoje é uma Tamires muito mais aberta a tudo".Ela também valorizou o trabalho do técnico Arthur Elias e o classificou como "vitorioso". "Todas nós sabemos do histórico dele, que acaba trazendo esse espírito para o grupo. Ele consegue passar esse sentimento para as jogadoras em todas as convocações", afirmou.Tamires ainda falou sobre a última Copa do Mundo disputada pela Seleção. Na ocasião, as meninas do Brasil foram eliminadas na fase de grupos, com uma vitória em três jogos. Para ela, no entanto, o que passou já foi superado, e o foco agora precisa ser as Olimpíadas."Que a gente consiga canalizar toda essa expectativa e ansiedade, naturais em vésperas de grandes competições, em trabalho e bons resultados. Estou muito confiante de que vamos dar alegrias para aqueles que nos acompanham, que sabem o que nós podemos entregar e que torcem pelo sucesso do futebol feminino brasileiro. O carinho da torcida é muito importante", ponderou a lateral.O Brasil está no Grupo C da competição, ao lado de Espanha, França e Nigéria - adversária da estreia, no dia 25 deste mês, em Bordeaux.