Lamine Yamal é um dos destaques da seleção espanholaMiguel Medina/AFP

Publicado 09/07/2024 19:03

Um dos destaques da Espanha na Eurocopa, o atacante Lamine Yamal quebrou mais um recorde na competição. Nesta terça-feira (9), contra a França, pela semifinal, que terminou com o placar de 2 a 1 a favor dos espanhóis e a classificação para a grande final, o jogador balançou a rede se se tornou o mais jovem a marcar um gol na história do torneio continental.

Yamaal alcançou o feito com um golaço aos 20 minutos da primeira etapa, quando a França vencia por 1 a 0. O jogador do Barcelona quebrou o recorde de Johann Vonlanthen, colombiano naturalizado suíço, que já durava 20 anos - ele marcou com 18 anos e 141 dias, na Euro de 2004, também em duelo com a França.

O outro recorde quebrado nesta edição da Euro foi logo na estreia, na vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Croácia, quando o camisa 19 se tornou o jogador mais jovem a atuar na história.



Garantida na final, a Espanha aguarda pela outra semifinal, que será entre Inglaterra e Holanda, nesta quarta-feira (10), às 16h. A decisão será no domingo (14), no mesmo horário.

